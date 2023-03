Kirche : Studie zu sexueller Gewalt im Bistum Mainz wird vorgestellt

Ein katholisches Kruzifix ist vor dunklen Wolken zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mainz Wie groß war das Ausmaß sexueller Gewalt in der katholischen Kirche im Bistum Mainz tatsächlich? An diesem Freitag (11.00 Uhr) stellt der vom Bistum beauftragte unabhängige Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber die Ergebnisse seiner Studie vor, in der er die Fälle von sexuellem Missbrauch und den Umgang der Verantwortlichen damit in den vergangenen Jahrzehnten untersucht hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon bei der Vorlage eines ersten Zwischenberichts im Oktober 2020 hatte sich abgezeichnet, dass es in dem Bistum weitaus mehr Beschuldigte und Betroffene sexueller Gewalt gegeben hat als zunächst vermutet. Von 273 Beschuldigten und 422 Betroffenen war damals die Rede. Bischof Peter Kohlgraf, der seit 2017 im Amt ist, hatte damals von einem „Blick in den Abgrund“ gesprochen. Er wird sich am Nachmittag (15.00 Uhr) in Mainz kurz zu den Ergebnissen der Studie äußern. Für den 8. März ist eine weitere Pressekonferenz des Bistums und Kohlgrafs zur Studie angekündigt.

© dpa-infocom, dpa:230302-99-805118/3

(dpa)