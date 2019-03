später lesen Studie zu Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus Teilen

Twittern

Teilen



Ein Projekt der Universität Trier hat neue Zahlen zu Zwangssterilisationen in der Region zur Zeit des Nationalsozialismus zu Tage gefördert. Demnach erfolgte ein entsprechender chirurgischer Eingriff im ehemaligen Regierungsbezirk Trier zwischen den Jahren 1934 und 1944 in mehr als 2200 Fällen, wie die Hochschule am Freitag in Trier mitteilte. dpa