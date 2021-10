Studiengang, Studie und Städte: Kabinett war in Klausur

Bad Kreuznach Konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in lockerer Atmosphäre: Die drei Vertreterinnen der Ampelparteien schwärmen von der jährlichen Klausur ihres Kabinetts - und stellen erste Ergebnisse vor.

Gemeinsam mit dem Corona-Impfstoffentwickler Biontech will die rheinland-pfälzische Landesregierung einen berufsbegleitenden Studiengang gegen Fachkräftemangel ins Leben rufen. Geplant sei auch eine Biotech-Akademie, um Hochschulaktivitäten in Forschung und Lehre anzukurbeln, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Bad Kreuznach an. „Rheinland-Pfalz hat als Wissenschafs- und Wirtschaftsstandort ein enormes Potenzial.“