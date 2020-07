Studierendenwerke funken SOS

Mainz Digitale Lehre, kaum Betrieb an den Unis und Fachhochschulen: Die rheinland-pfälzischen Studierendenwerke sind durch die Corona-Krise in arge Bedrängnis geraten. Ein erster Schritt war bereits, dass Saisonkräfte in den Mensen für das Sommersemester keine Verträge bekommen haben, wie Sprecher Thomas Kohn-Ade vom Studierendenwerk Mainz am Montag sagte.



