Studium: Rheinland-Pfälzer zieht es in andere Bundesländer

Immer mehr studienberechtigte junge Menschen aus Rheinland-Pfalz zieht es für ein Studium in ein anderes Bundesland. Im Wintersemester 2017/18 seien rund 66 200 rheinland-pfälzische Studienberechtigte an eine Hochschule in einem Nachbarland gegangen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. dpa