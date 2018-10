später lesen Stückepreis für Autorin Nele Stuhler Teilen

Den mit 5000 Euro dotierten Stückepreis der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur erhält am Freitag in Kaiserslautern die Berliner Autorin Nele Stuhler. In der Begründung heißt es, dass sie mit ihrem Stück „Fische“ eine „herrlich absurde Einschließungsfantasie geschrieben“ habe. dpa