Fußball Stürmer Ache rettet Lautern einen Punkt gegen seinen Ex-Club

Der 26-Jährige kehrte nach Achillessehnenproblemen zurück in die Mannschaft, wurde eingewechselt und traf in der 84. Minute zum Endstand. „Am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich die Minuten gemacht und am Ende noch ein Tor geschossen habe“, erklärte Ache, der in der Saison 2022/23 für Fürth spielte.