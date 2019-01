später lesen Stürmischer und nasser Dienstag an Rhein, Mosel und Saar Teilen

Der Dienstag wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stürmisch und nass. Bei Regenschauern und Temperaturen zwischen fünf und neun Grad müsse den ganzen Tag über mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mit. dpa