Stürmischer Wind: Unfälle wegen umgestürzter Bäume

Koblenz Bei stürmischem Wind sind in Teilen des Saarlandes und der Rheinland-Pfalz in der Nacht und am Samstagmorgen zahlreiche Bäume umgestürzt. Wie die Polizei berichtete, kam es zu mehreren Unfällen und immer wieder zu Straßensperrungen.

Auch umherfliegende Gegenstände seien gemeldet worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge aber niemand. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge waren bis zum Mittag vor allem in Gipfellagen auch schwere Sturmböen möglich.

Bei Contwig (Landkreis Südwestpfalz) kollidierten laut Polizei zwei 76 und 37 Jahre alte Autofahrer mit einem umgestürzten Baum, der die Landstraße 471 blockierte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15 000 Euro.

In Neustadt an der Weinstraße krachte ein Baum auf die Windschutzscheibe eines vorüberfahrenden Autos. Auf der Autobahn 48 bei Höhr-Grenzhausen blockierte ein umgestürzter Baum einen Teil der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrer von zwei Lastwagen und einem Kleintransporter konnten nicht mehr ausweichen und kollidierten mit dem Baum.