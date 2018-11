später lesen Stürmisches Wochenende mit Regen und milden Temperaturen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht ein stürmisches Wochenende bevor. Bereits am Samstag frische bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad der Wind auf, am Sonntag werde es gebietsweise stürmisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mit. dpa