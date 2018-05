später lesen „Stunde der Gartenvögel“: Nabu ruft zur Vogelzählung auf FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



Zur bundesweiten Vogelzählung in Gärten und Grünanlagen hat der Naturschutzbund (Nabu) alle Tierfreunde in Rheinland-Pfalz aufgerufen. Die Aktion „Stunde der Gartenvögel“ findet von Vatertag bis Muttertag (10. bis 13. Mai) statt. In dieser Zeit können Freiwillige eine Stunde lang Vögel beobachten und zählen. Die Zahlen sollen anschließend dem Umweltverband gemeldet werden. „Wir wünschen uns, dass möglichst viele Menschen mitmachen, denn umso aussagekräftiger werden die Ergebnisse“, sagte Kerstin Schnücker vom Nabu Rheinland-Pfalz in einer Mitteilung am Montag. dpa