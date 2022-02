Sturm „Antonia“ : Bäume entwurzelt, Äste gebrochen – Straßen teilweise noch gesperrt

Foto: dpa/Matthias Bein

Trier/Bitburg/Wittlich/Hermeskeil Der Sturm „Antonia“ hat über Nacht einige Einsätze in der Region Trier und Rheinland-Pfalz verursacht. Teilweise kommt es noch am Montagmorgen noch zu Sperrungen. Ein Überblick.

Das Sturmtief „Antonia“ hat auch der Region Trier getobt. Wie die Polizei in Trier auf Nachfrage sagt, hat der Sturm vor allem in den Höhenzügen von Hunsrück und Eifel Schäden verursacht. Dabei seien vor allem Bäume umgestürzt und hätten Straßen blockiert. Laut Integrierter Leitstelle der Feuerwehr in Trier verlief die Nacht in der Region aber insgesamt ruhig. Große Vorkommnisse habe es nicht gegeben.

Am Montagmorgen arbeiten die Straßenmeistereien daran, restliche Sturmschäden auf den Straßen zu beseitigen. Deshalb kann es auch am Morgen vereinzelt noch zu Sperrungen kommen. Die Polizei in Hermeskeil sagt, dass davon einige Straßen betroffen sind:

L146 zwischen Reinsfeld und Holzerath

K75 zwischen Kell am See und Rösterkopf

B407 bei Weiskirchen

L153 bei Drohnecken

Zwischen Grimburg und Kell am See

Laut Polizei in Morbach versperrt am Montagmorgen noch ein Baum auf der K76 (bei Berglicht) die Straße, die deshalb gesperrt ist.

Im Gebiet der Polizeiinspektion Wittlich verlief die Nacht relativ ruhig. Dort war am Morgen die Straßenmeister lediglich noch auf der B421 Kinderbeuern im Einsatz, um Windbruch zu beseitigen.

Die Polizei in Bitburg hat derzeit keine Sperrungen mehr zu vermelden.

Vorhersage für Montag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch für Montag mit stürmischem Wetter. Nachdem sich die Lage zunächst beruhigt, sei am Vormittag wieder mit stärkerem Wind zu rechnen. Tagsüber soll es erneut Sturmböen geben.

