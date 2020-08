Wetter : Sturm über der Region

Ein Regenschirm eines Spaziergängers wird von einer Windböe erfasst. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach Am Mittwoch wird es stürmisch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird die Region derzeit von einem Sturmtief geprägt, das für eine unbeständige Wetterlage sorgt.

Der DWD warnte vor Sturmböen und herabstürzenden Bäumen. Das Windmaximum sei am späten Vormittag und Mittag zu erwarten. Der Sturm soll im Tagesverlauf nachlassen und am Abend nur noch in höheren Lagen zu spüren sein.