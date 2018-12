Nach Sturmböen haben umgestürzte Bäume die Landstraßen im Kreis Südwestpfalz und in Kaiserslautern blockiert. Wie die Polizei mitteilte, waren davon am Freitag vor allem die Bereiche zwischen Vinningen und Trulben, Winterbach und Wallhalben, Schopp und Schmalenberg sowie zwischen Eppenbrunn und Ransbrunnerhof betroffen. dpa

Im Stadtgebiet Kaiserslautern hatte die Kanalisation vor allem am frühen Morgen mit den Regenmassen zu kämpfen. Eine Fahrbahn war zeitweise überflutet. In Otterbach fiel laut Polizei ein Verkehrsschild auf ein Auto, an dem dadurch eine Delle in der Motorhaube entstand.

Im benachbarten Saarland beeinträchtigten laut Polizei ebenfalls vereinzelte umgestürzte Bäume und herumfliegende Mülltüten den Straßenverkehr.

