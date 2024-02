Wetterlage Sturmböen und Dauerregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Mittwoch rechnen die Meteorologen schon am Morgen mit den Höchsttemperaturen des Tages: Im höheren Bergland sieben bis neun Grad, entlang des Rheins bis zu zwölf Grad. Im Tagesverlauf sinken die Temperaturen in der Nordhälfte. Es sind weiterhin starke bis stürmische Böen vorhergesagt. Die Tiefstwerte in der Nacht auf Donnerstag erreichen drei bis sechs Grad, in Hochland um die zwei Grad.