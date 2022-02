Wetter : Sturm „Antonia“ in der Region Trier: Bäume entwurzelt, Äste gebrochen

Update Trier/Bitburg/Wittlich/Hermeskeil Der Sturm „Antonia“ hat über Nacht einige Einsätze in der Region Trier und Rheinland-Pfalz verursacht.

Das Sturmtief „Antonia“ hat auch der Region Trier getobt. Wie die Polizei in Trier auf Nachfrage sagt, hat der Sturm vor allem in den Höhenzügen von Hunsrück und Eifel Schäden verursacht. Dabei seien vor allem Bäume umgestürzt und hätten Straßen blockiert. Laut Integrierter Leitstelle der Feuerwehr in Trier verlief die Nacht in der Region aber insgesamt ruhig. Größere Katastrophen habe es nicht gegeben.