Sturmtief „Fabienne“: Verzögerungen im Bahnverkehr

Das Sturmtief „Fabienne“ hat am Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr verursacht. Am Nachmittag mussten drei Bahnstrecken wegen des Sturms gesperrt werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. dpa