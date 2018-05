später lesen Sturz in der Badewanne: Feuerwehr muss Eingeklemmte befreien Teilen

Twittern

Teilen



Eine Frau ist am Montag in Mainz dermaßen unglücklich in der Badewanne gestürzt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Ihr Arm sei zwischen Wand und Armatur eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte der Mainzer Brandinspektor mit. Um zu der Verletzten zu kommen, musste die Feuerwehr zuerst die Badezimmertür aufbrechen. „Bis hierher handelte es sich um einen Routineeinsatz. Beim Betreten des Bades wurde die Situation schon schwieriger“, hieß es im Einsatzbericht. dpa