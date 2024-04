Unfall Sturz in die Tiefe: 20-Jähriger aus Rheinland-Pfalz stirbt am Watzmann

Wie es in der Polizeimitteilung weiter hieß, konnten die zwei Begleiter wegen schlechten Handyempfangs erst im weiteren Abstieg einen Notruf absetzen. Der Notarzt stellte dann den Tod des 20-Jährigen fest. Die Begleiter wurden per Rettungshubschrauber ins Tal zurückgebracht. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Polizeihubschrauber übernahm die Bergung des Leichnams. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.