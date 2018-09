später lesen Suchaktion nach Radler: Namensverwechslung Teilen

Twittern

Teilen



Die Irrfahrt eines 82-jährigen Radfahrers hat eine große Suchaktion der Polizei ausgelöst. Der Mann hatte am Montag mit einer Radgruppe von einem Hotel in Weiler bei Monzingen (Kreis Bad Kreuznach) aus eine Tour unternommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa