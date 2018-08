Suche nach ausgebüxtem Stier dauert an

Ein vor dem Schlachter geflohener Stier ist im Kreis Bernkastel-Wittlich weiter verschwunden. Sein Besitzer suche noch immer nach dem 700 Kilogramm schweren Tier, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Wittlich. dpa

Es sei unklar, ob der rotbraune Stier nach seiner Flucht am Freitag in Bausendorf eine größere Distanz zurückgelegt habe oder sich in der Nähe versteckt halte. Trotz seiner Größe sei der Stier relativ scheu, könne aber auch aggressiv reagieren. Die Polizei mahnte daher weiter zur Vorsicht: Wer das Rind sehe, solle sich nicht nähern, sondern die Beamten alarmieren. Der Stier war am Freitag abgehauen, als er gerade zum Schlachter gebracht werden sollte.