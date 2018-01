später lesen Suche nach Einbrechern: Kontrollen auf Autobahnen Teilen

Auf der Suche nach überregional tätigen Einbrechern hat die Polizei mehr als 40 Wagen auf mehreren Autobahnen in Südhessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gestoppt. Dabei seien am Dienstag über 100 Menschen kontrolliert worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Auf der Autobahn 67 nahe Raunheim wurden die Beamten fündig, sie entdeckten in einem Fahrzeug eine Tüte mit Schmuck und mehrere Taschen mit neuwertiger Kleidung. Ob es sich dabei um die Beute von Straftaten handelt, muss noch geklärt werden. Die sechs Insassen des Fahrzeugs - Frauen und Männer im Alter zwischen 21 und 40 Jahren - wurden vorläufig festgenommen. dpa