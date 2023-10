Notfälle Suche nach vermisstem Fünfjährigen bleibt zunächst erfolglos

Nach dem Verschwinden eines fünf Jahre alten Jungens in Saarbrücken hat am Dienstag ein Großaufgebot von Einsatzkräften nach dem Kind gesucht. Der Junge hatte am Montagabend mit seiner Familie einen Spielplatz nahe der Saar besucht, als er plötzlich verschwand, wie die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Seitdem suchten Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach dem Fünfjährigen. Wegen der direkten Nähe des Spielplatzes zum Fluss zogen die Suchenden in Betracht, dass der Junge in die Saar gefallen sein könnte. So durchsuchten die Retter das Gewässer und umliegende Gebiete unter anderem mit Tauchern, einem Helikopter, Drohnen und einem Sonarboot. Über 100 Männer und Frauen beteiligten sich am Dienstag an der Suchaktion.