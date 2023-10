Notfall Suche nach vermisstem Fünfjährigen geht weiter

Bisher fehle von dem Kind weiter jede Spur. Die Suche am Mittwoch unter anderem in Geschäften und am Ufer der Saar, auch in dort vertäuten Schiffen, sei erfolglos geblieben. Der Einzelhandel sei sensibilisiert worden, nach dem vermissten Kind Ausschau zu halten, da die Möglichkeit bestehen könnte, dass er sich unbemerkt in einem Geschäft aufhalte. „Man dreht jedes Blatt um, um zu gucken, wo der Junge sein kann“, sagte ein Sprecher.