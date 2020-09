Suche nach vermisstem Schwimmer im Rhein

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Gernsheim Im Rhein bei Gernsheim in Südhessen suchen Rettungskräfte nach einem vermissten Schwimmer. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann am frühen Sonntagnachmittag in einer Vierergruppe den Rhein von Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) aus in Richtung Eich in Rheinhessen durchschwimmen wollen, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Kurz vor Erreichen des Ufers auf Rheinland-Pfälzer Seite stellten die Teilnehmer fest, dass einer der Schwimmer fehlte und wohl untergegangen sei.