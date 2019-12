Südpfälzer gewinnt fast 2,8 Millionen Euro im Spiel 77

Ein ausgefüllter Schein für das Spiel 77. Foto: (c) WestLotto - Bodo Kemper/WestLotto/dpa.

Koblenz Ein vorerst unbekannter Glückspilz aus der Südpfalz hat den Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 geknackt und 2 777 777 Euro gewonnen. Es ist der drittgrößte Lottogewinn im zu Ende gehenden Jahr in Rheinland-Pfalz, wie die Lottogesellschaft des Landes am Donnerstag in Koblenz berichtete.

„Damit hat sich der Glückspilz für das bevorstehende Weihnachtsfest das größte Geschenk selbst gemacht“, sagte Lottochef Jürgen Häfner. Gespielt hatte der Tipper einen Lottoschein für die Ziehungen am Mittwoch und Samstag. Da er auch bei der Zusatzlotterie Spiel 77 das Ja-Feld angekreuzt hatte, kann er laut Lotto Rheinland-Pfalz das rund 140 000-Fache seines Einsatzes von 20 Euro einstreichen.

Der Südpfälzer hatte seinen Tippschein am Dienstag ohne Kundenkarte ins Spiel gegeben. Er muss sich also bei der Lottogesellschaft melden, um seinen Geldsegen geltend zu machen.