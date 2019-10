„Südwestgipfel“: Fraktionen wollen sich nach außen öffnen

Fahnen der SPD wehen bei einem Landesparteitag der SPD vor der Veranstaltungshalle. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Neustadt Die SPD-Fraktionen der vier Bundesländer im Südwesten wollen sich in ihrer Arbeit nach außen öffnen. In einer am Freitag auf dem Hambacher Schloss verabschiedeten Erklärung nehmen sie sich vor, Bürger „stärker als bisher in unsere interne Meinungsbildung (zu) integrieren“.

Ziel sei es nicht, es allen Recht zu machen, sondern die politische Debatte um die beste Lösung wiederzubeleben.

Die SPD-Fraktionen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland sehen darin einen Beitrag, um Demokratie zu stärken. Als weitere Vorhaben nennt die Erklärung die Absicht, die Debatten in den Landtagen lebendiger zu gestalten. Politische Debatten dürften nicht nur in sozialen Netzwerken stattfinden. „Wir wollen die Parlamentssitzungen wieder zu Festen der demokratischen Auseinandersetzungen machen.“ Mit Blick auf Gefahren für die Demokratie von rechts außen sprechen sich die Fraktionen in der Erklärung für ein Bundesgesetz zur Stärkung der Demokratie aus.