„Super Erlebnis“ am Betze: Lautern mit 1:1 gegen Bayern

Kaiserslautern Eine turbulente Saison ist für den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Montagabend mit einem Höhepunkt zu Ende gegangen. Im sogenannten „Retterspiel“ gegen den frisch gekürten Double-Sieger FC Bayern München wehte ein Hauch von Bundesliga-Atmosphäre durch das erstmals seit 2015 mit 48 500 Zuschauern ausverkaufte Fritz-Walter-Stadion.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden mit dem verpassten Aufstieg in die 2. Liga gelang den Lauterern so ein versöhnlicher Saisonabschluss. Drei Tage nach dem Verbandspokalsieg und der damit verbundenen DFB-Pokal-Qualifikation durften die leidgeprüften Fans nochmal in den Genuss von Franck Ribéry, Mats Hummels und Co. kommen. Weil die Bayern zwei Tage nach dem Titelgewinn im DFB-Pokal nur mäßig engagiert auftraten, konnte Hendrick Zuck die Pfälzer in Führung bringen (9.). Robert Lewandowski glich zum 1:1-Endstand aus (79.).