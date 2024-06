Die wichtigsten Infos Super-Wahltag: Wer und was am Sonntag gewählt wird

Das sogenannte Kumulieren und Panaschieren erschwert die Stimmenauszählung. Nach Angaben des Landeswahlleiters muss in vielen Stimmbezirken am Montag, in einigen auch am Dienstag oder sogar Mittwoch noch gezählt werden. In Rheinland-Pfalz treten zu den Kommunalwahlen rund 66.000 Bewerber für 32.000 Ratsmandate an. Besonderheit: In jeder vierten der 2244 Kommunen gibt es keine Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters. Heißt: Dort muss der am Sonntag neu gewählte Gemeinderat das jeweilige Ortsoberhaupt wählen.