Superwahltag in Rheinland-Pfalz: Europa- und Kommunalwahlen

Mainz Die Rheinland-Pfälzer können bei den Wahlen am heutigen Sonntag zahlreiche Kreuzchen machen. Neben dem EU-Parlament dürfen rund 3,2 Millionen Menschen im Land auch die Kommunalvertretungen sowie in vielen Orten die Bürgermeister wählen.

Bei den Wahlen können auch rund 100 000 EU-Bürger mit abstimmen, die in Rheinland-Pfalz wohnen, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Der Wahlzettel für die Europawahl ist knapp einen Meter lang, rund 40 Parteien treten an. Eine Stimme kann vergeben werden. Etwa 30 Prozent der Stimmberechtigten im Land haben Briefwahl beantragt.

Beim Urnengang 2014 hatte die CDU in Rheinland-Pfalz mit 38,4 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Die SPD, die derzeit im Landtag eine Koalition mit FDP und Grünen bildet, war damals auf 30,7 Prozent gekommen. Dahinter landeten Grüne (8,1 Prozent) und AfD (6,7). FDP und Linke kamen auf jeweils 3,7 Prozent.

Das Ergebnis der Europawahl in Rheinland-Pfalz, die als Stimmungstest für die Parteien gilt, wird bereits am späten Sonntagabend bekanntgegeben. Allerdings nicht vor 23.00 Uhr, da dann erst die Wahllokale in Italien schließen.