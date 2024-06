2. Bundesliga SV Elversberg leiht Frankfurts Talent Baum aus

Eintracht Frankfurts Talent Elias Baum wird im kommenden Jahr das Trikot der SV Elversberg tragen. Wie der saarländische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilt, kommt der 18 Jahre alte Defensivspieler per Leihe von der Eintracht an die Kaiserlinde. Das Talent zeigte sein Können bereits in der Bundesliga, wo er vorwiegend als Rechtsverteidiger agierte.