Sven Plöger sah „extremes Ereignis“ vor Flutkatastrophe

Mainz Zwei Tage vor der Flutkatastrophe im Ahrtal war nach Darstellung des Meteorologen Sven Plöger klar, „da kommt ein extremes Ereignis“. „Das Potenzial war bekannt“, er sei von Regenmengen von 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter im Westen Deutschlands ausgegangen, sagte der Fernsehmoderator am Freitag im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz.

Er habe aber zwei Tage vor der Katastrophe bereits gewarnt: „Achtung an den Flüssen, beobachten Sie die Pegel, gehen Sie von den Flüssen weg“, sagte Plöger. Dass der Ahr-Pegel über neun Meter steigen werde, „habe ich nicht gewusst, und ich behaupte, das hat auch keiner gewusst“. Am 14. Juli sei er nicht im Dienst gewesen und könne zu dem Tag nur wenig sagen, am Ahr-Pegel sei aber am Vormittag dieses Tages „noch wenig zu sehen gewesen“.