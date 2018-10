später lesen Sven Regener empfiehlt Musik als Mutmacher FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Politisches Engagement von Künstlern kann nach Ansicht von Sven Regener zwar nicht die Welt retten, aber Mut machen. Der Schriftsteller und Sänger der Band „Element of Crime“ lobte in einem Gespräch mit den Zeitungen der VRM das jüngste Konzert gegen Rechts in Chemnitz, gab aber auch zu bedenken: „Man darf sich nichts vormachen, es ist nicht so, dass man damit die Welt verbessert oder verändert.“ dpa