Fußball Svensson gibt Trainer-Amt bei Mainz 05 auf

In der ersten Saison mit Svensson kamen die Mainzer noch auf Platz zwölf und in der vergangenen Spielzeit waren sie als Tabellenachter sogar lange auf Europacup-Kurs. In der aktuellen Sieglos-Serie in der Bundesliga und dem jüngsten Pokal-K.o. bei Hertha BSC (0:3) sah sich Svensson ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage, die Trendwende einzuleiten. Dabei hatte er Anfang der Woche einen Rücktritt noch ausgeschlossen: „Ich finde, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ist bei mir nicht angebracht.“ Zwischen 2007 und 2014 absolvierte der Däne als Innenverteidiger 109 Spiele für Mainz 05.