Bundesliga Svensson kurzfristig bei Union? „Steht gar nicht im Raum“

Schmidt wurde auf die kuriose Konstellation angesprochen, dass Svensson in diesem Fall das Saisonfinale für einen Mainzer Rivalen verantworten könnte. Union (30 Punkte) liegt in der Tabelle knapp vor dem Relegationsplatz, den die seit sieben Spielen ungeschlagenen Mainzer (29) belegen. Der 44 Jahre alte Svensson verließ den Verein im vergangenen Herbst nach einem Fehlstart in der Bundesliga, hat aber in Mainz noch einen Vertrag.