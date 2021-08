Svensson nicht glücklich über Länderspiel-Abstellungen

Mainz Trainer Bo Svensson vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 sieht die Abstellung der Fußball-Nationalspieler für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele kritisch. „Drei Spiele in acht oder neun Tagen, gerade nach der EM.

Das ist schon harte Kost. Ich bin nicht der erste Trainer, der das so sieht“, sagte der Coach am Donnerstag. Es sei ein großes Risiko, dass sich einige verletzen oder nicht ihre beste Leistung abrufen könnten. „Ich hätte sie lieber da. Es ist halt so, wir können es nicht ändern“, sagte Svensson.