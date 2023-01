Bundesliga : Svensson: Über nichts anderes nachdenken als Mainz

Marbella Der Mainzer Trainer Bo Svensson hat nach eigenen Angaben bei den Rheinhessen „noch genügend Aufgaben zu bewältigen“. Vom Interesse anderer Clubs weiß er natürlich.

Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat Bo Svensson eingeräumt, dass er einiges neu lernen musste. „Anfangs hatte ich das Gefühl, am besten alles selbst zu machen. Mit der Zeit wurde mir klar: Wenn ich so weitermache, werde ich den Job nicht so lange ausüben können. Ich muss Arbeit delegieren, Vertrauen haben in Mitarbeiter und Spieler, ihnen Freiheiten geben“, sagte der 43 Jahre alte Däne in einem „Kicker“-Interview (Montag).

So sei es gut für die Spieler, auch mal die anderen Trainer zu hören - und selbst Verantwortung zu übernehmen. „Zum Beispiel wollen die Jungs das Training gerne mal mit Passübungen beginnen. Da sage ich: Okay, auch wenn ich mit etwas anderem angefangen hätte. Am Anfang gab es dagegen nur: „My way or the highway“, erklärte Svensson.