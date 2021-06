Svensson warnt vor falschen Erwartungen beim FSV Mainz 05

Der Mainzer Trainer Bo Svensson geht in die Kabine. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Mainz Trainer Bo Svensson hat nach der erfolgreichen Bundesliga-Rückrunde des FSV Mainz 05 vor falschen Erwartungen gewarnt. „Die Fans sollen erwarten, dass die Mannschaft mutig spielt und sich den Hintern aufreißt.

Nur: Es muss allen klar sein, dass das keine Garantie ist, Spiele zu gewinnen. Wir werden es nicht oft erleben, dass wir 32 Punkte in einer Halbserie holen“, sagte der Däne in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). Mainz kam in der Rückrunden-Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Rang fünf. Svensson hatte die Mannschaft im Januar übernommen, nach der Hinrunde hatte der Club mit nur sieben Punkten auf Rang 17 gestanden.