SWR-Dokumentarfilm „Leyla“ gewinnt Frauenregiepreis

Der Dokumentarfilm „Leyla“ des Südwestrundfunks (SWR) ist mit dem „Frauenregiepreis SI Star 2018“ ausgezeichnet worden. Die Regisseurin Asli Özarslan erzählt in ihrem Film die Geschichte einer jungen Kurdin, die sich als Bürgermeisterin in ihrer türkischen Heimatstadt Cizre engagiert. Wie der SWR mitteilte, wurde der mit insgesamt 10 000 Euro dotierte Preis am Freitag in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin verliehen. Auf „Leyla“ entfielen 5000 Euro. dpa