SWR-Intendant hält weiteren Tatort mit Makatsch für möglich FOTO: Christoph Schmidt

SWR-Intendant Peter Boudgoust kann sich einen weiteren Tatort mit Heike Makatsch vorstellen. „Das ist möglich, aber noch nicht geplant“, sagte er am Donnerstag in Mainz. Möglich sei auch, dass dieser dann wie zuletzt in Mainz spiele. Allerdings sei der Tatort mit Makatsch ein „Spezial-Tatort“ außerhalb der drei SWR-Tatort-Staffeln. „Insofern sind das immer individuelle Verabredungen und Heike Makatsch hat einen ausgefüllten Terminkalender.“ Der SWR würde es gerne ein drittes Mal mit Makatsch versuchen, aber noch sei es zu früh, „Ja oder Nein“ zu sagen. dpa