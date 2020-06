Interview : SWR-Intendant Kai Gniffke: „Wer kümmert sich sonst um die ältere Generation? Niemand!“

Ein Vulkaneifeler führt den Südwestrundfunk. Im Interview mit dem Trierischen Volksfreund spricht Kai Gniffke auch über die alte Heimat und darüber, warum er es in der Region nicht zum großen Fußballer brachte. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mainz/Üdersdorf Warum der SWR-Intendant Seifenopern verteidigt, was er zu höheren Rundfunkbeiträgen sagt und wie er sich an fliegende Messer in der Vulkaneifel erinnert.

Kai Gniffke freut sich schon auf die digitale Auszeit im August. Dann fährt der Intendant des Südwestrundfunks, der in der Vulkaneifel im Üdersdorfer Ortsteil Trittscheid aufgewachsen ist und in Daun sein Abitur machte, in die Nähe seiner alten Heimat nach Eisen­schmitt (Kreis Bernkastel-Wittlich). „Dort ist es schön – und es gibt kein Mobilfunknetz“, sagt der 59-Jährige mitfühlend. „Mir tun die Menschen in Eisenschmitt schon leid, die dafür immer durch den Kakao gezogen werden.“ Fast seit einem Jahr ist der Vulkaneifeler nun Intendant des SWR. Im Interview mit TV-Redakteur Florian Schlecht sprach er über steigende Rundfunkbeiträge, Sparkurs des SWR und die Rolle des Journalismus.

Stimmen die Länder zu, steigt der Rundfunkbeitrag 2021 um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat. Ist das in der Corona-Krise, in der Unternehmer unter Einbußen leiden und Menschen in Kurzarbeit sind, nicht das falsche Signal?

Kai Gniffke: Den Beitrag nach zehn Jahren Stabilität um 86 Cent zu erhöhen ist verantwortbar und angesichts der Aufgaben, die Medien in den kommenden Jahren erfüllen müssen, gerechtfertigt. Wichtig ist, die von der Corona-Krise besonders betroffenen Menschen nicht zusätzlich zu belasten, was auch nicht passiert: Wer seine Arbeit verliert, der zahlt keinen Beitrag mehr. Ein Unternehmen, das insolvent geht, zahlt auch keinen Beitrag mehr. Das wird eine erhebliche Zahl sein und auch bei uns Löcher in der Kasse hinterlassen. Trotzdem ist mir unsere vergleichsweise privilegierte Situation als öffentlich-rechtlicher Anbieter bewusst. Aber auch wir sind nicht auf Rosen gebettet.

Kritiker halten dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ohne eine Erhöhung finanziell ausreichend ausgestattet ist.

Gniffke: Die Beurteilung obliegt nicht mir, sondern der KEF. Die hat den Vorschlag gemacht, die Rundfunkbeiträge um 86 Cent pro Monat zu erhöhen.

Gegner hoher Rundfunkbeiträge sagen: Die Öffentlich-Rechtlichen können doch sparen, indem sie nicht so viele Seifenoper-Formate wie „Rote Rosen“ produzieren oder Millionen Euro in Fußball-Bundesliga investieren.

Gniffke: Gerade bei diesen beiden Beispielen würde ich sagen: Auf keinen Fall streichen! Unsere Daily Soaps am Nachmittag schauen sich sowohl jüngere als auch ältere Menschen an. Und wer kümmert sich sonst um die ältere Generation? Niemand! Und es gibt kaum ein anderes Sujet, das so gemeinschaftsstiftend ist wie Sportevents. Natürlich gibt es Menschen, die finden Fußball nicht so schick. Aber wir alle haben bei der WM 2006 erlebt, was solche Ereignisse mit einer Gesellschaft machen. Als ich in Hamburg gewohnt habe, war ich gerne auf dem Kiez bei St. Pauli. Das ist das Schönste an Atmosphäre, was man in einem deutschen Stadion haben kann. Ich finde es nicht richtig, wenn wir solche Formate einfach im Bezahlfernsehen verschwinden lassen. Alle Menschen sollen ohne Zusatzkosten daran teilhaben können.

Ist die Corona-Krise eine Chance, Journalismus neu zu beleben?

Gniffke: Absolut. Wir haben in der Krise noch mal einen Crashkurs erlebt, wie Fake News und Desinformation funktionieren und wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die den Beruf beherrschen, Sachverhalte nach handwerklichen und ethischen Standards aufbereiten können. Es ist auch unsere Aufgabe, die auseinanderdriftenden Teile der Gesellschaft im Dialog zu halten. Mich treibt um, warum in Stuttgart bei den Ausschreitungen jüngst dieses Pulverfass explodiert ist.

Zugleich wächst das Misstrauen gegenüber Journalisten. Was wollen Sie dagegen tun?

Gniffke: Wir wollen den Dialog suchen, transparent sein, fordern aber auch respektvollen Umgang ein. Die SWR-Studioleiterin in Koblenz berichtete mir davon, dass sich in der Stadt Menschen zusammengefunden haben, Parolen skandierten und einzelne Journalisten namentlich der Lüge bezichtigten. Wir sind keine Mimosen. Aber bei Bedrohungen und Beleidigungen ist Feierabend.

Was ist Ihr journalistischer Ansatz, diesen Konflikt zu beheben?

Gniffke: Der wichtigste Dienst, den wir der Gesellschaft leisten können, ist so zu informieren, dass sich jeder ein Urteil bilden kann und wir nicht im Entferntesten eine Richtung vorgeben. Ich möchte es nicht so weit kommen lassen, dass wir irgendwann Zustände wie in den USA und Polen haben, wo sich zwei annähernd gleich große gesellschaftliche Gruppen gegenüberstehen, die gar nicht mehr miteinander dialogfähig sind. Dass diese Lage bei uns nicht so ist, hat meiner Überzeugung nach auch mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun.

Zugleich muss auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sparen. Wo setzt der SWR den Rotstift an?

Gniffke: Wir wollen mit dem uns anvertrauten Geld in Journalismus investieren. Da das nicht vom Himmel regnet, müssen wir in den nächsten Monaten auch schmerzhafte Entscheidungen treffen, welche Dinge wir lassen. Spruchreif ist noch nichts. Wir sind aber dabei, uns bei den Nachrichten so zu sortieren, um Kraft zu sparen und an anderer Stelle zum Beispiel ein Innovationslabor aufzubauen, in dem wir neue digitale Formate entwickeln.

In Medienberichten hieß es bereits, dass Hörfunknachrichten 2021 künftig nur noch aus Baden-Baden kommen und nicht mehr aus Mainz. Schwächt das nicht den Standort Rheinland-Pfalz?

Gniffke: Nur auf den Hörfunk zu gucken, greift zu kurz. Wir haben auch Online und Social Media umgelegt, nämlich nach Stuttgart und Mainz. Die Fernsehnachrichten kommen weiterhin aus den Ländern. Von einer Schwächung des Standorts Rheinland-Pfalz kann also keine Rede sein. Die Hörfunknachrichten in Baden-Baden zu zentralisieren, ist nichts Unredliches, weil dort unser Hörfunkkompetenzzentrum liegt, das bereits Nachrichten für vier Wellen produziert und künftig eben auch für SWR 1 und SWR 4. Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen, keiner muss umziehen.

Macht es noch Sinn, SWR 1 und SWR 3 zusammen zu produzieren, die viele Schnittmengen haben?

Gniffke: SWR3 hat die größte Altersrange und ist das erfolgreichste Radio in Deutschland. Wir sehen aber auch, dass es Überschneidungen gibt. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ob die Hörfunkflotte optimal aufgestellt ist.

Mit dem neuen Innovationslabor, in das der SWR vier Millionen Euro investiert, wollen Sie Formate für junge Menschen entwickeln. Haben Sie junge Zuschauer für das Fernsehen aufgegeben?

Gniffke: Die junge Generation steht im Fokus unserer Bemühungen. Deshalb fängt sie aber nicht an, lineares Fernsehen zu gucken. Meine Kinder sind politisch interessiert, nehmen Informationen aber über Social Media, Youtube und die Mediatheken auf. Dort müssen wir sie abholen. Im Innovationslabor, dem X-Lab, wollen wir neue Formate entwickeln und auch Zielgruppen ansprechen, die bislang zu kurz kommen, wie migrantische Milieus. Offenbar gelingt es uns bislang nicht, Inhalte zu entwickeln, die auf Ängste, Begierden, Sorgen und Interesse dieser Menschen passen. Da müssen wir uns Gedanken machen, die wir im Labor zur Blüte bringen.

Sie sind in der Eifel aufgewachsen. Besuchen Sie die alte Heimat noch häufig?

Gniffke: Meine Frau und ich versuchen zweimal im Jahr für ein paar Tage in der Eifel zu sein. Die Vulkaneifel ist der Landstrich, der mich geprägt hat und wo ich die Mentalität der Menschen aufgesogen habe.

Sie haben den Vulkaneifelern auch verziehen, dass sie Ihren Bruder als Kind mit Messern beworfen haben, weil er ortsfremd war?

Gniffke: Ach, zu mir waren sie auch nicht so nett. Als ich im Fußballverein mitmachen durfte, war alles gut.

Weil Sie so viele Tore geschossen haben?