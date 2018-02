später lesen SWR präsentiert neuen „Tatort“ bei Sommerfest FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Der Südwestrundfunk (SWR) zeigt bei seinem Sommerfest in Mainz einen neuen Ludwigshafener „Tatort“ mit Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). Der Film werde am 25. Mai auf Großbildleinwand unter freiem Himmel gezeigt, teilte der SWR am Freitag mit. Die Folge mit dem Arbeitstitel „Vom Himmel hoch“ dreht sich nach Angaben einer Sprecherin um einen Drohnenkrieg. Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, die die Ermittlerin Johanna Stern spielt, sind in Mainz mit dabei. Der SWR präsentiert an dem Freitag außerdem die „SWR-Landesschau Rheinland-Pfalz“ live. Am Sonntag (27. Mai) können Zuschauer und Zuhörer hinter die Kulissen schauen. Auf zwei Bühnen treten SWR3-Comedians und die Band „Feuerherz“ auf. dpa