Medien SWR setzt auf Doku-Formate

Die SWR-Doku „Notfall Rettung“ beschäftigt sich mit der Frage, warum die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand in Deutschland regional so unterschiedlich sind. Dazu wurden unter anderem umfangreich Daten ausgewertet. Geplanter Veröffentlichungstermin ist Mitte Juli. In einer neuen Staffel mit acht Folgen läuft ab dem 19. April auch die Comedyserie „Almania“ über einen Lehrer, gespielt von Phil Laude. Die ARD Mediathek, federführend vom SWR betreut, hat ihre Nutzerzahlen 2023 auf Rekordniveau gesteigert. Die Inhalte erreichten nach Angaben des SWR täglich rund 2,3 Millionen Menschen. Videos des SWR wurden insgesamt 265 Millionen Mal abgerufen, was einem Plus von 21 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht. Über die Audiothek wurden 116 Millionen Wiedergaben gezählt. Dies sei eine Steigerung innerhalb eines Jahres um 35 Prozent.