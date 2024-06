Sparmaßnahmen SWR überträgt Festumzug nicht: Weininstitut bedauert Schritt

Das Deutsche Weininstitut (DWI) begrüßte die Entscheidung in Bezug auf die Wahl der Weinkönigin, bedauerte aber den Schritt beim Weinlesefest. „Der Schritt des SWR bedeutet, dass unsere Branche im Wettbewerb an Themen des Senders in dieser Einzelentscheidung unterlag“, sagte ein Sprecher in Bodenheim der dpa. „Das tut weh, denn der Weinsektor kann zurzeit jede Unterstützung gebrauchen - auch mediale -, da er sich schwierigsten Veränderungsprozessen ausgesetzt sieht.“ Speziell der Weinbau sei ein bildstarkes, identitätsstiftendes Thema, das die Menschen auch in bewegten Zeiten zusammenhalte.