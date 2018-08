später lesen Syrien-Reisen: Mann zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt Teilen

Wegen Unterstützung islamistischer Rebellen in Syrien ist ein Mann aus Speyer zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Zweibrücken sah es am Montag als bewiesen, dass der heute 27-Jährige in den Jahren 2014 und 2015 in das Bürgerkriegsland gereist war. dpa