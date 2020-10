Szalai könnte gegen Leverkusen in Mainzer Kader zurückkehren

Der Mainzer Adam Szalai jubelt nach einem Treffer. Foto: Torsten Silz/dpa/Archiv

Mainz Der im September suspendierte Stürmer Adam Szalai könnte bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 in den Kader zurückkehren. Dies sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag. „Für die Gegner halte ich mir alles offen, was wir uns offenhalten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Jeder, der bei uns im Trainingskader ist, hat die Chance, bei uns im Kader zu sein. Da wird morgen die endgültige Entscheidung getroffen werden“, sagte Lichte vor dem Aufeinandertreffen der bisher punktlosen Mainzer mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).