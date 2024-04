Mitarbeitervertretung auf Europäisch Wie bei Landewyck die Betriebsräte gemeinsame Sache machen

Betriebsräte haben eine wichtige Funktion in Unternehmen, nämlich Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Was aber, wenn ein Unternehmen Standorte in verschiedenen Ländern hat, der Arbeitgeber aber derselbe ist? Wie vertritt man dann gemeinsame Interessen? Das dachten sich auch die Mitarbeitervertreter des Tabak- und Zigarettenproduzenten Heintz van Landewyck mit Hauptsitz in Luxemburg und Standorten in sechs weiteren Ländern, darunter in Trier im Nachbarland Deutschland.