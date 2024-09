Betriebsschließung Tadano-Geschäftsführung und Gewerkschaft erzielen Einigung

Die betriebliche IG-Metall-Tarifkommission stimmte dem Ergebnis der Gewerkschaft zufolge mit großer Mehrheit zu. Am (morgigen) Dienstag erfolge die Urabstimmung, bei Zustimmung könne der Tarifvertrag am 2. Oktober 2024 in Kraft treten. Am 7. Oktober soll das Ergebnis in einer Betriebsversammlung ausführlich erläutert werden.