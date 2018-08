später lesen Täter nach Geldautomatensprengung weiter flüchtig FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Zell an der Mosel am vergangenen Wochenende sind die Räuber weiter auf der Flucht. Es sei aber inzwischen klar, dass sie bei der Tat in der Nacht zu Samstag Beute gemacht hätten, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) am Dienstag. dpa