Täter sprengen Geldautomaten im Kreis Mayen-Koblenz

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen vor einem gesprengten Geldautomaten. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa

Dieblich Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Geldautomaten im Kreis Mayen-Koblenz gesprengt und sind geflüchtet. Ob sie bei der Tat in der Bankfiliale Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Wie ein Sprecher der Polizei weiter sagte, waren die Ermittlungen am Tatort in Dieblich noch nicht abgeschlossen.

Den Angaben zufolge hatten sich Zeugen gemeldet und die Polizei über die Explosion informiert. Gleichzeitig sei der Alarm in der Filiale ausgelöst worden. Wie groß der Schaden an dem Bankgebäude nach der Detonation ist, war ebenfalls noch unklar. „Die Statiker werden sich das Gebäude zeitnah anschauen“, sagte der Polizeisprecher.